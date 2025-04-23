Европейские фармгиганты призвали повысить цены на лекарства из-за пошлин Трампа

Крупнейшие фармацевтические компании Европы обратились к руководству Евросоюза с требованием поддержать производителей на фоне угрозы введения повышенных пошлин со стороны США. В частности, они призвали существенно повысить закупочные и отпускные цены на лекарства, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на письмо руководителей швейцарской корпорации Novartis и французской Sanofi. Один из чиновников ЕС, отвечая на запрос FT, заявил, что руководство Евросоюза ведет переговоры с фармацевтической отраслью на фоне угрозы новых пошлин.

Европейские производители указали, что введение секторальных пошлин на импорт лекарств в США снизит конкурентоспособность их продукции. Значительную долю доходов европейских фармацевтических компаний обеспечивает рынок США, где цены на лекарства в среднем в два-три раза выше, чем в других развитых странах. Введение пошлин может сократить объемы продаж и прибыли европейских производителей, вынудив их потерять позиции на американском рынке. В результате освободившиеся ниши займут крупные фармкомпании из США.

Руководители Novartis и Sanofi указали в своем письме, что значительно более низкие цены на лекарства в Европе искусственно ограничивают рост рынка в странах ЕС и выступают сдерживающим фактором для внедрения инноваций и создания новых конкурентоспособных продуктов.

Топ-менеджеры компаний отметили, что на фоне снижения конкурентоспособности европейской биофармацевтики неопределенность с пошлинами еще больше снижает стимулы для инвестиций в ЕС. Они считают, что ЕС должен стимулировать разработку новых передовых лекарств финансовыми мерами и установить высокий целевой показатель расходов на лекарства.

О том, что администрация США готовит изменения в торговой политике, в частности фармацевтического сектора и автомобильной промышленности, стало известно в феврале 2025 года. 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные – 9 апреля. С 3 апреля администрация президента США ввела таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

Импорт фармацевтических препаратов изначально был освобожден от взаимных пошлин. Однако с тех пор его администрация указала, что фармсектор, который ранее никогда в прошлом не подпадал под действие подобных мер, не избежит этой участи. Эксперты отмечали, что введение пошлин – «вопрос времени». В середине апреля Трамп заявил, что США могут также ввести пошлины на фармацевтическую продукцию в размере 25%.

На этом фоне Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA) обратилась к главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, заявив, что тарифы, объявленные американским президентом Дональдом Трампом, вынуждают их ускорить перенос производства в США. Для снижения риска оттока производителей лекарств из Европы в ассоциации призвали принять «быстрые и радикальные меры».

gxpnews