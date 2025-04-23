Акции производителя «Оземпика» обрушились после успеха препарата от Eli Lilly

Акции датской корпорации Novo Nordisk, производителя средства для похудения «Оземпик», упали почти на 10%. Это произошло после того, как ее главный конкурент Eli Lilly объявил об успешном испытании своего экспериментального препарата от ожирения орфорглипрон, не требующего инъекций. Капитализация производителя Novo сократилась до $273 млрд. До недавнего времени она считалась самой дорогой публичной компанией Европы, однако теперь находится на пятом месте после SAP, Nestle, LVMH и Hermes International, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

Eli Lilly объявила, что препарат успешно прошел фазу испытаний и показал результаты, которые сопоставимы с инъекционными аналогами. Пациенты с диабетом, принимавшие орфорглипрон, потеряли до 7,9% веса своего тела за 40 недель (около 7 кг). Кроме того, средство Eli Lilly оказалось более удобным для приема пациентами, а также более простым и дешевым в транспортировке и хранении. В компании рассчитывают выпустить новый продукт в начале 2026 года.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, результаты испытаний Eli Lilly еще сильнее усилили давление на Novo: с начала 2025 года капитализация датской компании упала на треть. Данные от американской компании могут изменить рынок препаратов для похудения на основе GLP-1 (глюкагоноподобный пептид-1) и повысить планку для препаратов, которые принимают как перорально, так и с помощью инъекций. Аналитики не исключают, что для Novo это будет иметь серьезные последствия.

Ранее аналитический центр BMO Capital Markets понизил оценку доходности акций датского производителя лекарств Novo Nordisk со статуса «превосходит рынок» до «на уровне рынка». Вместе с тем эксперты BMO отметили превосходство портфеля препаратов американской компании Eli Lilly над продукцией Novo Nordisk. В BMO отметили, что оба фармгиганта являются наиболее быстрорастущими за счет увеличения продаж их продуктов для диабетиков и лечения ожирения.

gxpnews