«Здравсити» поднялся в рейтинге крупнейших интернет-магазинов России

Маркетплейс здоровья «Здравсити» вошел в число крупнейших интернет-магазинов России по итогам 2024 года. Соответствующий рейтинг подготовило и опубликовало аналитическое агентство Data Insight.

Рейтинг «топ-100 крупнейших российских интернет-магазинов» отсортирован по объему онлайн-продаж. «Здравсити» с выручкой 26,8 млрд руб. в 2024 г. занял в общем списке 36 место. По сравнению с предыдущим годом, маркетплейс поднялся в рейтинге на шесть пунктов.

В категории «здоровье» «Здравсити» – на третьей позиции, после apteka.ru и eapteka.ru. При этом среди опережающих его аптечных конкурентов маркетплейс продемонстрировал лучшие результаты по динамике приростов выручки (+64%), заказов (+47%) и стоимости среднего чека (+12%).

В рейтинг крупнейших интернет-магазинов России «Здравсити» впервые вошел в 2019 году, заняв 87 место.

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