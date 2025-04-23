Подавляющее большинство россиян доверяют отечественным лекарствам

Большинство россиян — 96% — доверяют отечественным лекарственным препаратам и российским аналогам зарубежных лекарств, сообщает Центр аналитики и исследований МТС AdTech. Каждый третий опрошенный готов рекомендовать российские препараты или российские аналоги зарубежных препаратов знакомым и близким.

В ходе опроса выяснилось, что 77% россиян покупают лекарственные препараты онлайн с самовывозом или доставкой, при этом 56% из них заказывают онлайн с самовывозом в аптеках, что подтверждает тренд на увеличение доли интернет-заказов на лекарственные препараты. Покупкой лекарственных препаратов через маркетплейсы пользуется 17% россиян.

Чаще всего онлайн-заказами на маркетплейсах с самовывозом или доставкой пользуются в Центральном федеральном округе — 33% респондентов. На втором месте Приволжский федеральный округ (20%), на третьем — Южный (14%). В других федеральных округах доля респондентов, покупающих лекартства на маркетплейсах ниже: Северо-западный — 10% Сибирский и Уральский по 9%, Северо-кавказский — 3%, Дальневосточный — 1%.

Россияне предпочитают покупают лекарства без назначения врача — так делают 88% респондентов. Из них 37% опрошенных покупают препараты, которыми пользуются постоянно, 27% — любые нерецептурные. На рекомендации провизора опираются лишь 12% участников опроса, еще столько же слушают рекомендации друзей и родственников.

Чаще всего лекарственные препараты россияне покупают в течение месяца (60%), при этом каждый третий респондент покупает лекарства по необходимости. Среди основных причин для покупки выделяют — появление симптомов (64%), назначение врачей (44%) и регулярное обновление домашней аптечки (35%).

Средний чек в месяц на лекарственные препараты у 86% россиян не превышает 3000 рублей.

В опросе приняли участие 2000 россиян старше 18 лет, проживающих на территории РФ. Опрос был проведен в марте 2025 года.

remedium