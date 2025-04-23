США планируют ввести запрет на использование синтетических пищевых красителей

Администрация Трампа предпримет новые шаги по запрету использования искусственных пищевых красителей в продуктах питания.

В январе Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) ввело запрет на использование красного красителя №3 в продуктах питания, напитках и некоторых лекарственных препаратах. Это произошло более чем через 30 лет после того, как исследователи обнаружили, что данный краситель может вызывать рак у животных.

Теперь федеральные чиновники готовы предпринять очередной шаг. Одним из ярых критиков синтетических красителей на основе нефти является министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший.

Помимо красного красителя №3 в ходе исследований на животных была установлена канцерогенность красного красителя №40, зеленого красителя № 3 и синего красителя №2.

Желтые красители №5 и №6 могут содержать канцерогенные химические вещества. Кроме того, у детей желтый краситель №5 даже в небольших количествах может вызывать тревожность и нарушение сна.

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