Roche делает крупные инвестиции в производство и создает 12 000 рабочих мест

Roche в течение следующих 5 лет планирует вложить до 50 млрд долларов США в производственные предприятия на территории США. Это позволит компании не только укрепить свои позиции в условиях жесткой тарифной политики президента Трампа, но и создать более 12 000 новых рабочих мест.

Фармацевтические компании объявляют об инвестициях с целью стимулирования внутреннего производства в США.

Генеральный директор Roche Томас Шинекер заявил о приверженности компании интересам США, где работает 24 предприятия компании с численностью персонала порядка 25 000 человек.

Из 12 000 новых рабочих мест почти 6500 сотрудников будут заняты при строительстве предприятий, а после их открытия и расширения производственных мощностей работу получат еще 1000 человек.

Roche планирует расширить свои производственные предприятия и дистрибьюторские центры в Кентукки, Индиане, Нью-Джерси и Калифорнии. В числе новых проектов компании — предприятие по производству лекарственных препаратов для снижения массы тела. Его местоположение пока не объявлено. Кроме того, компания планирует построить новое предприятие в Индиане, которое будет заниматься изготовлением систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы.

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