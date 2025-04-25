Эксперты оценили рынок контрафакта продаваемых в интернете БАД

Объем контрафактных БАД на российском рынке в целом составляет около 15—20 млрд руб. — 15% официального рынка, утверждает ассоциация «Антиконтрафакт». По некоторым экспертным оценкам, доля поддельных биодобавок может достигать 45—50%.

От 32 до 67% об общего рынка биологически активных добавок (БАД), продаваемых через онлайн-канал в России, могут быть некачественными или фальсифицированными, сообщил вице-президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт» Сергей Зеленец.

Дело в том, что такие товары зарегистрированы как пищевые добавки, пищевые концентраты и прочие варианты наименований пищевых продуктов. По словам главы ассоциации, в целом объем контрафактных БАД на российском рынке составляет около 15—20 млрд руб. — 15% официального рынка. Но, согласно некоторым экспертным оценкам, доля поддельных биодобавок может достигать 45—50%.

«Проблему необходимо решать комплексно, с привлечением государства, бизнеса и общественных организаций. Наша общая задача — не просто выявлять нарушения, но и создавать условия, при которых производство и продажа фальсифицированных БАД станет невыгодным и бесперспективным делом», — заявил Зеленец.

С начала 2025 года в России заблокирована продажа 5,3 млн упак. биодобавок благодаря введению маркировки. Из них 1,2 млн — из-за подозрений в фальсификации, сообщили в ЦРПТ.

Ранее ассоциация «Антиконтрафакт» сообщила о запуске проекта по формированию публичных реестров биодобавок. Реестры безопасных и небезопасных биодобавок будут составлять на основе независимых лабораторных проверок состава и качества сырья.

Исполнительный директор Союза производителей БАД Александр Жестков рассказал «ФВ» о рисках поставок БАД с недостоверными данными и новых «лазейках» в системе «Честный знак».

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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