Минздрав разработал изменения в перечень не облагаемых НДС медизделий

Минздрав намерен внести изменения в перечень медицинских изделий, не облагаемых НДС. Документ уточняет классификацию медицинских изделий, включая инструменты, диагностическое оборудование, линзы для коррекции зрения и спецодежду для инвалидов. В случае принятия поправки вступят в силу не ранее первого числа следующего налогового периода по НДС.

Минздрав разработал изменения в Постановление Правительства РФ № 1042 от 30.09.2015, которым утвержден перечень медицинских товаров, реализация ‎которых на территории России и ввоз которых в страну и иные территории, находящиеся ‎под ее юрисдикцией, не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость. Проект постановления проходит общественное обсуждение до 6 мая.

Как следует из пояснительной записки, документ разработан с учетом поступивших предложений от Минпромторга и субъектов обращения медицинских изделий.