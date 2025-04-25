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Минздрав утвердил перечень оборудования для помощи пациентам с сахарным диабетом

Минздрав утвердил перечень из 26 медицинских изделий для оснащения больниц, оказывающих помощь пациентам с диабетом и нарушениями углеводного обмена. Финансирование закупок предусмотрено в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Минздрав утвердил перечень медицинских изделий и прочего оборудования, предназначенного пациентам с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, для оснащения региональных больниц. Приказ № 146н от 24.03.2025 опубликован на портале правовой информации.

В перечень вошли 26 медизделий:

  1. Кресло подматрическое, с электропитанием.
  2. Портативный допплеровский аппарат.
  3. Кушетка медицинская.
  4. Рабочее место офтальмолога.
  5. Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями.
  6. Автоматический рефрактометр.
  7. Щелевая лампа стационарная с принадлежностями.
  8. Электрический офтальмоскоп.
  9. Автоматический периметр для кинетической, статической и специальных видов периметрии.
  10. Тонометр-тонограф автоматический.
  11. Пахиметр.
  12. Ретинальная камера для проведения флюоресцентной ангиографии.
  13. Оптический когерентный томограф (передний, задний).
  14. Эндотелиальный микроскоп.
  15. Аберометр.
  16. Кератотопограф.
  17. Прибор для ультразвукового А-В сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии.
  18. Комплекс для ЭФИ-исследований.
  19. Автоматический пневмотонометр.
  20. Экзофтальмометр.
  21. Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией.
  22. Периметр.
  23. Лазерный фотокоагулятор с зеленым лучом в комплекте с щелевой лампой.
  24. ИАГ-лазер (иттрий-алюминиевый гранат) в комплекте с щелевой лампой.
  25. Лазер для селективной трабекулопластики.
  26. Линзы для иридотомии-капсулотомии.

Среди прочего оборудования также указан педикюрный аппарат.

Средства на покупку медизделий направят в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», указано в документе.
Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

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25 апреля, 2025 | Просмотров: 47