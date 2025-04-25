Часть химиопрепаратов по ОМС начнут оплачивать по фактическому объему

В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) заявили, что с 2026 года использование некоторых препаратов для химиотерапии будет финансироваться по ОМС с учетом фактически затраченного объема — то есть за миллиграмм. Об этом сообщил «Медвестник» со ссылкой на зампредседателя Федерального фонда ОМС Ольгу Цареву. По ее словам, перечень лекарств, на которые будет распространен механизм, должно разработать Министерство здравоохранения. Некоторые задачи уже обозначены в программе госгарантий на 2025 год.

В реестр счета на оплату медпомощи добавили дополнительное поле для отчета о количестве и стоимости введенного препарата, а также об объеме утилизированного лекарства. Первые результаты эксперимента должны появиться в мае. При этом на финансировании в 2025 году это не скажется.

По словам замруководителя управления экономики и финансирования здравоохранения ЦЭККМП Александра Зуева, сейчас обсуждается, будет ли подход применяться на федеральном уровне или в рамках тарифных соглашений. В первом случае это бы привело к появлению дополнительного механизма регулирования цен на лекарства.

О несоответствии количества использованных и списанных препаратов для химиотерапии в ФОМС сообщили в 2022 году. Массовые списания химиопрепаратов без документального подтверждения выявили в 14 регионах, а сумма сомнительных операций составила 185,9 млн рублей.

gxpnews