В России ускорят разработку воздействующих на рецепторы клеток лекарств

Российские и зарубежные молекулярные биологи предложили новый подход к исследованию семиспиральных рецепторов — важного класса белков, отвечающих за передачу сигналов в клетках. Как сообщили ТАСС в Центре научной коммуникации Московского физико-технического института (МФТИ), метод теплового сдвига (TSA) позволяет анализировать взаимодействие этих рецепторов с биологически активными молекулами проще и дешевле по сравнению с традиционными технологиями.

Исследование проводилось с участием специалистов МФТИ и их зарубежных коллег. Ученые надеются, что их разработка упростит поиск новых терапевтических мишеней и ускорит создание эффективных препаратов.

«Предложенный нами подход может стать доступной альтернативой существующим методам, выигрывая у них по стоимости реактивов и оборудования, скорости получения результата и простоты эксперимента», — пояснил Дмитрий Дашевский из Центра молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ.

Семиспиральные рецепторы встроены в мембраны клеток человека и животных и играют ключевую роль в развитии многих заболеваний, включая астму и аллергии. Однако их изучение до сих пор было сложной задачей из-за зависимости структуры белков от клеточной мембраны и трудностей с выделением образцов для исследований.

Новый метод теплового сдвига может ускорить разработку лекарств, так как позволяет быстрее и дешевле изучать взаимодействие рецепторов с различными соединениями. Это открытие особенно важно для фармацевтики, поскольку около 40% современных лекарств действуют именно на семиспиральные рецепторы.

Ранее сотрудники МФТИ синтезировали молекулу, способную бороться с устойчивым к антибиотикам золотистым стафилококком. Созданный учеными антибиотик может успешно бороться с заражением, поэтому рассматривается в качестве основы для нового лекарства.

gxpnews