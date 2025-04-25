Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» вывели на рынок 37 новых лекарств за год

Три фармацевтических предприятия, входящих в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Технополис Москва» (крупнейший фармкластер страны), вывели на рынок 37 новых препаратов для лечения социально значимых заболеваний в 2024 году. Среди них — средства для лечения онкологических заболеваний, рассеянного склероза, хронического миелолейкоза и других, сообщила пресс-служба портала мэра и правительства Москвы.

На территории особой экономической зоны «Технополис Москва», а именно на площадках «Алабушево» и «Печатники» при содействии властей открывают новые фармацевтические предприятия. Эти предприятия активно наращивают объемы выпускаемой продукции. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, сегодня в особой экономической зоне «Технополис Москва» жизненно важные лекарства выпускают восемь предприятий-резидентов, которые за все время деятельности произвели продукции на сумму свыше 74 млрд рублей.

«По поручению Сергея Собянина в городе создан набор эффективных инструментов поддержки отрасли, который позволяет регулярно выводить на рынок востребованные препараты и наращивать объемы выпуска. <…> В 2024 году три компании из столичной ОЭЗ вывели на рынок 37 новых препаратов для терапии социально значимых заболеваний», — сообщил Ликсутов.

Производственные мощности предприятий расположены на двух площадках: «Алабушево» и «Печатники», с этими фармацевтическими компаниями из ОЭЗ заключаются офсетные контракты.

«С фармацевтическими компаниями из ОЭЗ Москвы заключаются офсетные контракты, по условиям которых предприятия изготавливают инновационные лекарственные препараты, а город гарантирует их закупку», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия, превышает 390 гектаров. На протяжении нескольких лет ОЭЗ является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

gxpnews