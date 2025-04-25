Выручка «Озон Фармацевтики» увеличилась на 30% за 2024 год

Российский производитель воспроизведенных фармацевтических препаратов ПАО «Озон Фармацевтика» объявил финансовые и операционные результаты 2024 года. Выручка компании за прошлый год увеличилась на 30%, до 25,6 млрд рублей (в три раза опережая динамику всего рынка). Такие показатели обусловлены ростом по всем каналам продаж. Скорректированная EBITDA увеличилась на 27%, до 9,5 млрд рублей, рентабельность составила 37%. Чистая прибыль выросла до 4,6 млрд рублей, сообщили GxP News в пресс-службе компании.

«Вместе с вами мы инвестируем в здоровье нации и параллельно ориентируемся на устойчивый и прибыльный рост. Полгода назад мы разместились на бирже, и сегодня у нас уже более 60 тысяч акционеров. А еще большее количество потенциальных инвесторов и профессионалов (не только медицинского сообщества) наблюдает за нашей компанией. Мы растем быстрее рынка – на 30% против 10% рыночного прироста – и делаем это благодаря нашей устойчивой и эффективной бизнес-модели», – отметил генеральный директор «Озон Фармацевтики» Олег Минаков.

По словам топ-менеджера, рост компании обеспечивается за счет сбалансированной трехуровневой бизнес-стратегии: широкого портфеля зарегистрированных препаратов (535 регистрационных удостоверений, около 2000 SKU), масштабных производственных мощностей (16 участков, выпускающих более миллиона упаковок в день), а также активных продаж по всем каналам. «При этом вклад нашего топового препарата в общую выручку составляет менее 3%, что говорит о нашей устойчивости», – подчеркнул он.

В 2024 году компания произвела и реализовала 321 млн упаковок лекарств. Согласно стратегии, в ближайшие годы «Озон Фармацевтика» планирует расширять маржинальный ассортимент, запускать в производство 30-40 новых дженериков ежегодно, а также выйти на рынок онкологических препаратов и биосимиляров. «В 2027 году мы рассчитываем получить первую коммерческую выручку от биотехнологического проекта „Мабскейл“. Это рынок объемом более 700 млрд рублей, и сегодня мы уже ведем работы над более чем 25 биосимилярами», – сообщил генеральный директор.

Долговая нагрузка снизилась: соотношение чистый долг / EBITDA упало с 1,7 до 1,1х в 2024 году. 29 апреля совет директоров «Озон Фармацевтики» рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за прошлый год. При сравнении результатов 2024 года относительно 2023-го в компании отметили включение в периметр консолидации новых юридических лиц. В I квартале 2024 года группа завершила процесс консолидации активов, сформировав периметр холдинга. В частности, периметр группы дополнили:

«Мабскейл» – действующая биотехнологическая производственная площадка с фокусом на разработке и производстве препаратов-биосимиляров на основе моноклональных антител и других рекомбинантных белков.

«Озон Медика» – обособленная производственная площадка на стадии строительства, которая специализируется на разработке и производстве препаратов для лечения онкологических и тяжелых аутоиммунных заболеваний.

«Атолл» – компания, являющаяся держателем регистрационных удостоверений (дженериков), которые группа берет в аренду; с момента включения в периметр консолидации нематериальные активы поставлены на баланс и амортизируются.

«Коралл» – владелец недвижимого имущества, которое арендуется компаниями группы; с момента включения в периметр консолидации активы поставлены на баланс и амортизируются.

«Трейдсервис» – компания оказывает услуги по регистрации товарных знаков, которые также были приобретены и амортизируются.

«Управляющая компания» – предоставляла услуги в области права и бухгалтерского учета.

Наибольшее влияние на консолидированный финансовый результат оказывает «Мабскейл», уменьшая чистую прибыль на 1 млрд рублей. При этом, по оценкам менеджмента, биотехнологический проект начнет приносить коммерческую выгоду с 2027 года, когда начнутся первые продажи биосимиляров.

Группу «Озон Фармацевтика» основали в 2001 году. За более чем 20-летнюю историю она смогла занять сильное положение на рынке. Сегодня у «Озон Фармацевтики» 16 действующих производственных участков, сертифицированных по стандартам GMP. Все производственные мощности находятся в Самарской области, научно-исследовательские лаборатории – в биофармацевтическом кластере «Сколково» и в Химках. «Озон Фармацевтика» возглавила рейтинг лучших фармпроизводителей в 2024-м по версии Forbes. По оценке издания, продажи компании составили в прошлом году 49,4 млрд рублей.

Акции ПАО «Озон Фармацевтика» (OZPH) торгуются на Мосбирже, входят в сектор рынка инноваций и инвестиций и набор индексов акций Мосбиржи. За 2023 год выручка группы составила 19,7 млрд рублей, чистая прибыль – 4 млрд рублей.

gxpnews