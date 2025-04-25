Lilly подала в суд на четыре компании из-за копий препаратов для похудения

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly заявила, что подала в суд на четыре компании за продажу несанкционированных продуктов, содержащих тирзепатид. Это случилось после того, как в прошлом месяце суд в США запретил изготавливать копии ее лекарств для снижения веса и лечения диабета. Тирзепатид является основным ингредиентом в препаратах компании Lilly для снижения веса и лечения диабета, включая бестселлер «Мунджаро», пишет Reuters.

До недавнего времени производителям лекарств разрешали производить копии препаратов от ожирения. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) классифицировало их как дефицитные в соответствии с правилами США, которые разрешают такое производство, но только в периоды перебоев с поставками.

В исках Lilly указаны компании Mochi Health Corp., Fella Health and Delilah, Willow Health Services и Henry Meds. Их обвиняют в продаже подделок тирзепатида, включая версии с добавками или в пероральной форме, без клинических доказательств безопасности или эффективности. В Mochi Health в ответ на обвинения заявили, что стремятся сделать эти методы лечения доступными для пациентов.

Lilly уже подала в суд на более чем два десятка компаний, в том числе оздоровительных центров и аптек, реализующих продукцию, якобы содержащую тирзепатид. Ранее в этом месяце компания заявила, что направит около 50 писем о прекращении противоправных действий, в которых попросит компании подтвердить, что они уже прекратили массовое изготовление своих средств.

Ранее сообщалось, что Eli Lilly зафиксировала рост годовой выручки на 32%, до $45 млрд. Ключевым драйвером роста стал препарат от диабета 2-го типа «Мунджаро», продажи которого увеличились на 124% и достигли $11,5 млрд, что составляет почти четверть общего дохода компании. На 2025 год компания прогнозирует дальнейший рост выручки до $61 млрд и планирует увеличить производство агонистов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) в 1,6 раза.

В аналитическом центре BMO считают, что препараты «Мунджаро» и «Зепбаунд» на основе тирзепатида будут вытеснять «Оземпик» и «Вегови» (семаглутид) на рынке препаратов от ожирения США. Аналитики отметили, что датская компания первой зарегистрировала свои разработки в FDA и начала продажи раньше. Однако полученное преимущество постепенно сходит на нет.

gxpnews