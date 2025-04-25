Почти на 50% выросла потребность в лекобеспечении онкогематологических пациентов

Одним из основных барьеров на пути к всеобщему лекарственному обеспечению сегодня является наличие разных источников финансирования. При этом только в гематологии за последние 4 года потребность в препаратах для лечения злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей выросла на 46,2%. Об этом рассказала Елена Максимкина, директор ФКУ «ФЦПИЛО» Минздрава России, на форуме «Гематологическая служба в контексте приоритетов национального здравоохранения: Открытый диалог», организованном компанией «Право на здоровье».

В настоящее время лекарственное обеспечение пациентов с гематологическими заболеваниями осуществляется за счет нескольких источников финансирования, включая программу ВЗН, федеральное и региональное льготное лекарственное обеспечение, а также ОМС. Разные источники финансирования являются барьером для всеобщего лекарственного обеспечения, считает Елена Максимкина.

Несмотря на имеющиеся недостатки, централизованные закупки лекарственных препаратов позволяют решать многие проблемы, по словам эксперта. Среди достоинств — возможность ценовой экономии, а также передачи лекарственных средств другим регионам: если в каком-то из них вырастает потребность, то его можно передать из одного субъекта федерации в другой. При этом директор ФКУ «ФЦПИЛО» настаивает, что не все должно быть централизовано.

«Мы за то, чтобы сохранять централизацию в отношении орфанных препаратов, потому что безусловно так их проще перераспределять», — пояснила Елена Максимкина.

Несмотря на очевидные успехи в ряде нозологий, например, лекобеспечении пациентов с гемофилией, дефицит бюджета программы высокозатратных нозологий не позволяет закрывать все потребности. Так, по данным г-жи Максимкиной, за последние 4 года потребность в препаратах для лечения злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей выросла на 46,2%. При этом динамика финансирования этих заболеваний нестабильна и демонстрирует с 2022 года колебания в пределах 20,54 млрд рублей, 18,09 млрд рублей в 2023 году, 22,63 млрд рублей в 2024 и снова снижается до 18,56 млрд рублей в 2025 году.

Накапливаемый дефицит программы ВЗН был частично решен за счет перевода лекобеспечения детей за счет фонда «Круг добра». Однако постоянный рост числа пациентов с опухолевыми и неопухолевыми заболеваниями системы крови, кадровый дефицит и другие проблемы гематологической службы требуют системного подхода.

Участники форума считают необходимой разработку соответствующей программы. Так дополнительное финансирование онкогематологии из средств федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 5 лет позволило снизить госпитальную смертность на 18,3% и увеличить количество пациентов с 5-летней выживаемостью на 20%. Как подчеркнул Александр Румянцев, академик РАН, член Комитета Госдумы РФ по охране здоровья, сегодня эта проблема требует государственного решения в виде отдельной программы по аналогии с успешно созданными и работающими программами по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

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