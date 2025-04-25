Ростех начнет производство инновационного хирургического 3D-микроскопа для стоматологии

Предприятие входящего в Госкорпорацию Ростех холдинга «Швабе» начнет производство стоматологического операционного микроскопа. Прибор формирует цифровое 3D-изображение и повышает качество операций. Оборудование такого уровня будет производиться в России впервые, ранее подобная техника поставлялась из-за рубежа. Устройство впервые демонстрируется на XX Всероссийской выставке «ГОСЗАКАЗ» в Санкт-Петербурге.

Выпускать цифровой хирургический микроскоп для стоматологии будет Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ) в партнерстве с российской компанией-разработчиком. На данный момент идет процедура регистрации медизделия. Прибор позволяет врачу на экране диагональю 150 см изучить увеличенное трехмерное изображение. Кроме того, пациент может видеть все манипуляции стоматолога в 3D-формате.

Вывод 3D-изображения на монитор дает возможность врачу и ассистенту работать в удобном положении. Широкий угол обзора и картинка с высокой степенью детализации обеспечивают наиболее полную диагностику и точное лечение. Это положительно сказывается на рабочем процессе и его результатах.

«На красногорском предприятии нашего холдинга уже в 2026 году мы планируем произвести порядка 20 единиц современных цифровых операционных микроскопов. Эта ниша перспективна — оптические системы в хирургии цифровизируются повсеместно. Сейчас в частных и государственных клиниках есть определенный дефицит такой продукции из-за ее высокой стоимости. Микроскоп, который планируется запустить в серию, создан совместно с партнерами на замену иностранному изделию и будет оптимален по стоимости», — отметила директор по развитию проектов медицинского направления «Швабе» Валерия Тонкошкурова.

«У нашего микроскопа конкурентная в своем классе приборов цена и эффективный набор оптических характеристик. Также он обладает повышенной эргономикой за счет качественного дизайна. Производство такого оборудования — шаг к укреплению технологического суверенитета страны и наращиванию потенциала отечественного медицинского приборостроения. Это стало возможным благодаря развитию компетенций в производстве нового класса оптических приборов на КМЗ», — рассказал временный генеральный директор КМЗ Антон Клоков.

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