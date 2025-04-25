Топ-менеджер Eli Lilly стал главным научным сотрудником Zealand Pharma

Один из топ-менеджеров Eli Lilly теперь работает на Zealand Pharma, в число приоритетных направлений которой входит разработка препаратов для снижения массы тела.

Утпал Сингх проработал в Lilly более 18 лет и в последнее время занимал должность старшего вице-президента по разработке низкомолекулярных препаратов. Датская биотехнологическая компания назначила Сингха на должность главного научного сотрудника.

Данное назначение знаменует собой очередной шаг на пути к усовершенствованию разработок в области фармакологических методов лечения ожирения. В прошлом месяце Roche объявила, что бывший исполнительный директор Novo Nordisk Мортен Ламмерт займет должность в компании.

В Zealand Pharma под руководством Сингха будет осуществляться разработка новых пептидных препаратов, предназначенных для лечения воспаления у пациентов с ожирением.

remedium