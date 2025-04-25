Neuralink Маска планирует привлечь инвестиции в размере 500 млн долларов США

Компания Neuralink Илона Маска, предварительная стоимость которой составляет порядка 8,5 млрд долларов США, планирует привлечь инвестиции в размере 500 млн долларов США.

Как сообщил один из источников, пожелавший остаться неизвестным, компания, занимающаяся разработкой мозговых имплантов, начала предварительные переговоры с потенциальными инвесторами о раунде финансирования. Условия, в соответствии с которыми постинвестиционная стоимость компании достигнет 9 млрд долларов США, не являются окончательными.

По данным аналитической компании PitchBook, по состоянию на ноябрь 2023 года Neuralink оценивалась в 3,5 млрд долларов США. Возглавляет компанию Джаред Бирчалл, который также работает в других проектах, принадлежащих Маску.

В последние годы его компании резко возросли в цене. Так, стоимость SpaceX достигла порядка 350 млрд долларов США, а xAI после слияния с Х недавно была оценена в 80 млрд долларов США.

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