Фармгиганты увеличили расходы на лоббирование в I квартале из-за политики Трампа

Западные фармкомпании существенно нарастили бюджеты на лоббирование в I квартале этого года. Pfizer и Novartis возглавили список, выделив по 4,2 млн долл. каждая.

Крупнейшие западные фармацевтические компании значительно увеличили расходы на лоббирование в I квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет Endpoints News.

Портал приводит данные Сената США, согласно которым Pfizer, Novartis, Amgen, Lilly и Johnson & Johnson (J&J) в совокупности потратили на продвижение своих интересов во властных структурах почти 18,7 млн долл. — почти на 24% больше, чем за первые три месяца 2024 года.

Лидерами стали Pfizer и Novartis, которые инвестировали на эти цели по 4,2 млн долл. За ними следуют Amgen с показателем в 3,6 млн долл., Eli Lilly — 3,4 млн долл., J&J — 3,3 млн долл.

Для сравнения: в I квартале 2024 года расходы Pfizer составляли 3,6 млн долл. (рост от года к году — 18%), Novartis — 3,3 млн долл. (27%), Amgen — 3,5 млн долл. (3%), Eli Lilly — 1,7 млн долл. (100%), Johnson & Johnson — 2,9 млн долл. (14%).

Рекордные суммы на лоббирование выделяет и крупнейшая отраслeвая ассоциация — Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA). В I квартале ее расходы выросли на треть и достигли рекордных 12,9 млн долл.