«Круг добра» и ФАС добились снижения закупочной цены на буросумаб

«Круг добра» и ФАС договорились о снижении закупочной цены на препарат буросумаб (Crysvita) на 22% для всех трех дозировок. Лекарство было включено в перечень закупок фонда в 2021 году, оно предназначено для терапии тяжелых генетических заболеваний, вызывающих гипофосфатемию и системные поражения костной ткани.

Фонд «Круг добра» совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) договорились о снижении на 22% закупочной цены на препарат буросумаб (Crysvita), сообщили в пресс-службе фонда.

Препарат закупается в трех дозировках, с учетом веса и возраста конкретных пациентов. Снижение цены произошло по каждой из трех закупаемых дозировок.

Лекарство включили в перечень для закупок «Круга добра» в 2021 году, оно одобрено для 222 детей с Х-сцепленным доминантным гипофосфатемическим рахитом и кожно-скелетным синдромом с гипофосфатемией. Это группа генетических гетерогенных заболеваний, которые сопровождаются гипофосфатемией, скелетными нарушениями, задержкой роста с поражением других жизненно важных органов и систем организма. Буросумаб работает как антитело, уменьшая потерю фосфата в почках и повышая его уровень в организме. На фоне лечения у пациентов улучшается состояние всей костной системы.

«Даже если производитель нужного нам препарата пока не работает с Россией, партнеры фонда закупают его в несколько этапов и везут в российские семьи через несколько стран и границ. Это как в социологической теории «Шести рукопожатий», согласно которой любые два человека на Земле разделены пятью уровнями общих знакомых и, соответственно, шестью уровнями связей», — поделилась начальник отдела закупочной деятельности фонда Татьяна Крживец.

Ранее «Круг добра» и ФАС добились снижения цены на препарат деландистроген моксепарвовек для терапии болезни Дюшенна.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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