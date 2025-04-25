Выручка BMS упала на 6% в I квартале из-за выхода в продажи дженериков

Выручка BMS в I квартале упала на 6% относительного прошлого года, до 11,2 млрд долл. Однако продажи препаратов, выведенных на рынок за последние пять лет, выросли на 16%, до 5,6 млрд долл., тогда как доходы от более старых лекарств снизились на 20%.

В I квартале Bristol-Myers Squibb (BMS) зафиксировала выручку в размере 11,2 млрд долл., что на 6% ниже результата аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в финансовом отчете фармацевтической компании.

Несмотря на общее снижение, продажи препаратов производителя, которые вышли на рынок за последние пять лет, составили 5,6 млрд долл., показав рост на 16% благодаря высокому спросу. Столько же принесли более старые продукты, но по сравнению с I кварталом 2024 года их показатели упали на 20%.

Американский рынок принес BMS 7,9 млрд долл. — это на 7% меньше, чем годом ранее. В других странах тоже наблюдается негативный тренд — на 2%, до 3,3 млрд долл. Конкуренция со стороны дженериков и реформы Medicare, которые предусматривают снижение цен, продолжат сказываться на финансовых показателях, прогнозирует фармгигант.

Фото: bms.com

Владимир Заболотских

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