Госдума отклонила законопроект о субсидировании закупок лекарств малоимущими гражданами

Госдума отклонила законопроект о субсидировании части расходов на жизненно важные препараты. Изменения потребовали средств из федерального бюджета, а такие законопроекты могут быть внесены только при наличии заключения правительства. Так, законопроект не соблюдает Конституцию РФ и Регламент Госдумы.

Комитет Госдумы по охране здоровья отправил в архив законопроект № 874389-8, которым предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Авторы документа предлагали установить предельный уровень допустимых расходов гражданина на оплату жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Законопроект о субсидировании части расходов на жизненно важные препараты был внесен в Госдуму в марте. Субсидии планировали предоставлять пациенту в случае, если его расходы на оплату лекарств из Перечня ЖНВЛП превышают 10% его совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности. Исключение — если среднедушевой доход семьи или совокупный доход гражданина превышает втрое величину прожиточного минимума в регионе проживания.

Проект закона вернули авторам инициативы в связи с несоблюдением требований ч.3 ст.104 Конституции РФ и п.«д», ч.1, ст.105 Регламента Госдумы. Дело в том, что планируемые изменения требуют выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Однако законопроекты, которые предусматривают покрываемые за счет средств федерального бюджета расходы, могут быть внесены только при наличии заключения правительства.

Ранее из-за нарушения требований по этим же статьям Конституции РФ и Регламента Госдумы был отклонен законопроект о штрафах за оскорбление фармработников.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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