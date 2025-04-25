Минпромторг предложил начать маркировку спортивного питания

Проект правил состоит из девяти блоков. Первый включает в себя общее положение с перечнем понятий, используемых в правилах. Например, под «товаром» подразумеваются продукты питания для спортсменов, соответствующие кодам Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД) и кодам Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД). Среди них – жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих (10.41.12), прочие сахаристые изделия (10.82.23.290), настои из трав (10.83.15), напитки специального назначения (11.07.19.135), карбонат калия (20.13.43.192), химические сахара (21.10.40) и другие товары.

Второй блок состоит из требований к участникам оборота товаров и к сервис-провайдерам и содержит порядок регистрации товаров в информационной системе мониторинга. Так, участники оборота должны владеть квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи, иметь программно-аппаратный комплекс, удаленный доступ к устройству регистрации эмиссии и заключенный с оператором электронного документооборота договор. Регистрация участника оборота товаров в информационной системе мониторинга будет осуществляться на основании заявления.

Третий блок включает в себя порядок информационного обмена участников оборота товаров с информсистемой мониторинга. Предоставление участниками оборота товаров сведений в систему мониторинга, согласно проекту, должно осуществляться с использованием стандартных протоколов передачи данных и разработанных оператором системы мониторинга интерфейсов взаимодействия путем обмена электронными документами.

Про саму регистрацию товаров говорится в четвертом блоке. Для их регистрации в подсистеме национального каталога маркированных товаров участник оборота товаров должен представить следующие данные: ИНН, код товара, его полное наименование, товарный знак, категорию товара, номер и дату свидетельства о государственной регистрации, область применения, форму выпуска, условия хранения, способ применения товара, тип товара, код страны производства, тип упаковки, материал упаковки, состав, заявленный объем или вес нетто единицы потребления, количество единиц потребления в потребительской упаковке.

Кроме того, проект правил включает информацию о характеристиках средства идентификации, порядке его формирования, нанесения, регламенте внесения изменений в сведения, а также порядок и сроки представления участниками оборота товаров сведений в информационную систему мониторинга о вводе в оборот, обороте и выводе из оборота товаров для их включения в систему мониторинга.

В марте 2025 года Минпромторг представил проект правительственного постановления с изменениями Правил маркировки БАД к пище средствами идентификации. Так, ведомство планирует обязать операторов рынка с 1 сентября 2025 года наносить средства идентификации на потребительские упаковки БАД, зарегистрированные по кодам ОКПД 10.41.12 (жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих) и 20.14.64 (ферменты и прочие органические соединения, не включенные в другие группировки). Такие обозначения могут устанавливаться в том числе посредством этикетки. Новая маркировка и информация о вводе продукции в оборот в случае утверждения поправок должны в обязательном порядке предоставляться в систему «Честный знак».