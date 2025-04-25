АФК «Система» консолидировала 100% ГК «Ниармедик»

Российская инвестиционная компания ПАО АФК «Система» выкупило долю Сбера в капитале фармпроизводителя ГК «Ниармедик», доведя долю в активе до 100%, пишет «Интерфакс». Сделка по приобретению компании состоялась в сентябре 2021 года: «Система» и Сбер приобрели фармактив за один рубль. В отчетности АФК «Система» говорится, что корпорация и ее финансовый партнер предоставили акционерное финансирование в равных долях на 1,2 млрд рублей для погашения части долга.

Как пояснили агентству в пресс-службе АФК, компания консолидировала 100% долей в ГК «Ниармедик» осенью 2024 года, став владельцем доли Сбера. По их словам, это соответствует условиям акционерного соглашения, заключенного осенью 2021 года. В АФК «Система» добавили, что «Ниармедик» обладает потенциалом развития.

Партнеры заключили соглашение, по условиям которого через 3,5 года после сделки АФК получает право на выкуп доли Сбера «с одновременным переходом к корпорации прав требования финансового партнера по кредиту», предоставленному ГК «Ниармедик» в размере до 2,8 млрд рублей.

В 2021 году сообщалось, что АО «Новый Инвестиционный Холдинг» (совместно контролируется АФК «Система» (50%+1 акция) и Сбербанком 50%-1 акция)) приобрело за один рубль компанию Nearmedic International Limited, владеющую 100% уставного капитала ООО «Ниармедик Плюс», ООО «Ниармедик Фарма» и другими компаниями, ведущими бизнес в России и Италии в сферах фармацевтики, биотехнологий и медицины.

Сейчас АО владеет юрлицами ООО «Ниармедик Плюс», ООО «Ниармедик Доктор Рядом», ООО «Ниармедик Плюс». Управляющими компаниями всех трех юрлиц является фармхолдинг из портфеля АФК «Система» — «Биннофарм Групп». Гендиректором «Нового инвестиционного холдинга» является руководитель «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

«Ниармедик» основала в 1989 году группа ученых НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Компания производит лекарства и тест-системы, оказывает медицинские и лабораторные услуги. Самый известный продукт компании «Ниармедик» – это противовирусный препарат «Кагоцел».

gxpnews