«Фармасинтез» разработал новое лекарство против онкзаболевания крови

Российская компания «Фармасинтез» готовит к регистрации и выводу в гражданский оборот препарат «Вамотиниб» (вамотиниб), который находится на стадии III фазы клинических исследований (КИ). В компании сообщили ТАСС, что препарат полностью разработан и произведен в России. Это первый оригинальный ингибитор тирозинкиназы (ИТК) третьего поколения для лечения пациентов с хроническим миелоидным лейкозом (ХМЛ), резистентных к предшествующей терапии.

«Данные промежуточного анализа подтверждают высокую эффективность и благоприятный профиль безопасности», – сообщили в «Фармасинтезе», добавив, что на разработку препарата ушло порядка 7 лет. В компании рассчитывают, что российский препарат имеет потенциал для выхода на мировой рынок.

Хронический миелолейкоз – это форма лейкоза, характеризующаяся злокачественным перерождением стволовых гемопоэтических клеток с ускоренным и нерегулируемым размножением преимущественно миелоидных клеток в костном мозге и их последующим накоплением в крови. В России ежегодно выявляют около тысячи новых пациентов с ХМЛ. Это заболевание составляет около 15% всех лейкозов у взрослых. До появления в 2001 году первых препаратов (ингибитор тирозинкиназы первого поколения) заболевание считалось смертельным и неизлечимым.

«Фармасинтез» ранее объявила финансовые итоги 2024 года. В прошлом году компания увеличила консолидированную выручку по РСБУ на 35% по сравнению с 2023 годом, до 50,1 млрд рублей. Прибыль до вычета процентов к уплате, налогов и амортизации (EBITDA) за прошлый год составила 8,7 млрд рублей. В 2024 году компания зарегистрировала и вывела на рынок 25 новых препаратов.

gxpnews