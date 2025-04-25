Объем контрафактных БАД в России оценили в 15-20 млрд рублей

Объем контрафактных биологически активных добавок (БАД) на российском рынке составил порядка 15-20 млрд рублей. Это около 15% официального рынка, отметили в Международной ассоциации «Антиконтрафакт». При этом от 32 до 67% от общего рынка БАД, которые продаются через маркетплейсы, могут быть некачественными или фальсифицированными. Зарегистрированы такие товары, как пищевые добавки, пищевые концентраты и прочие варианты наименований пищевых продуктов.

Вице-президент ассоциации Сергей Зеленец назвал ситуацию «катастрофичной»: в целом по стране объем контрафактных БАД, по его словам, составляет примерно 15-20 млрд рублей, или около 15% официального рынка. По другим экспертным оценкам, доля поддельных БАД может достигать 45-50%.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) ранее сообщили, что с начала года на кассах заблокировали продажу 5,3 млн упаковок БАД из-за нарушений. При этом наибольший объем блокировок (1,7 млн товаров) пришелся на попытку повторных продаж. В топ-3 также вошли БАД, которые заподозрили в фальсификате (1,2 млн продукции), а у 2 млн товаров найдены нарушения со стороны работы производителей.

В конце 2024 года в России по требованию Роспотребнадзора в России заблокировали около 6 млн опасных БАД, в которые включены литий, мелатонин и симетикон. Наибольшее количество контрафактной продукции выявили среди биологически активных добавок.

gxpnews