В развитие «Фармасинтез-Тюмень» планируют вложить 0,5 млрд рублей

Президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния сообщил, что в развитие завода по производству широкой линейки препаратов в Тюмени планируют инвестировать 0,5 млрд рублей. Эти средства направят на запуск участка депонированных лекарственных форм по выпуску современных противоопухолевых гормональных средств и антагонистов гормонов, уточнили в пресс-службе компании.

Как заявил Пуния, «Фармасинтез-Тюмень» планирует производить современные лекарства, которые активно используют в медицине по целому ряду показаний, в том числе для лечения бесплодия, миомы матки, снижения уровня половых гормонов при лечении чувствительных к гормонам видов рака (например, рак предстательной железы и рак молочной железы). Компания также займется разработкой средств от некоторых гинекологических заболеваний, таких как дисменорея и эндометриоз, а также высокого уровня тестостерона у женщин, при раннем половом созревании у детей.

Портфель препаратов, планируемых к производству, включает несколько наименований двух фармакотерапевтических групп.

Ранее ГК «Фармасинтез» объявила финансовые итоги 2024 года. В прошлом году компания увеличила консолидированную выручку по РСБУ на 35% (год к году), до 50,1 млрд рублей. Прибыль до вычета процентов к уплате, налогов и амортизации (EBITDA) за прошлый год составила 8,7 млрд рублей. В 2024 году «Фармасинтез» зарегистрировала и вывела на рынок 25 новых препаратов. В 2025 году компания планирует вывести на рынок еще три новых лекарства собственной разработки.

В 2025 году планируется запуск трех новых заводов в Москве, Калужской области и Иркутске, а также новых цехов в Уссурийске, Тюмени и Братске. «Фармасинтез-Тюмень», в частности, планирует масштабную реконструкцию цеха твердых лекарственных форм, что позволит увеличить производственные мощности на 50%.

gxpnews