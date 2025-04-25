Приговор экс-наркологу Минздрава РФ Евгению Брюну оставили в силе

Московский городской суд признал законным приговор бывшему главному наркологу России Евгению Брюну по делу о мошенничестве в особо крупном размере при закупке тестов на наркотики и алкоголь (сумма хищения составила более 136 млн рублей), сообщили ТАСС в суде. В октябре 2024 года его приговорили к 7 годам колонии и штрафу в размере 850 000 рублей, а также лишили права занимать руководящие должности на 2,5 года.

«Приговор Кузьминского районного суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы защитников – без удовлетворения», – сообщили агентству в суде.

Брюна задержали в августе 2022 года. По версии следствия, он при содействии бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева создал в Москве организованную преступную группу, в которую позже вовлекли других фигурантов дела. Как писал РБК, поводом для уголовного дела стала закупка тестов на наркотики и алкоголь по завышенным ценам. По словам собеседника издания, в этих целях Брюн задействовал компании, связанные с супругой Якушева.

Следствие установило, что Брюн и его сообщники намеренно завысили стоимость этих товаров, нанеся тем самым существенный ущерб Департаменту здравоохранения Москвы и Научно-практическому центру наркологии. Сумма предполагаемого ущерба составила 138 млн рублей. Бывший нарколог свою вину не признал.

Другие фигуранты дела также получили реальные сроки. Бывший глава Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров приговорен к 4 годам колонии общего режима, штраф – 400 000 рублей, бывший вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев – к 7 годам, штраф – 500 000 рублей.

Начальник отдела торгов Московского научно-практического центра наркологии Людмила Еременкина получила 6 лет колонии со штрафом в размере 500 000 рублей, а гендиректор компании «Микротехнологии» Сергей Васильев – 6 лет лишения свободы, 1,5 млн рублей штрафа. Всех фигурантов дела взяли под стражу в зале суда.

gxpnews