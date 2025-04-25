Merck готовится заключить сделку по приобретению SpringWorks Therapeutics

Merck готова к заключению сделки по приобретению SpringWorks Therapeutics Inc., стоимость которой может составить около 3,5 млрд долларов США.

Акции компании SpringWorks выросли на целых 12%, что соответствует наибольшему суточному приросту более чем за два месяца. К 15:30 на Нью-Йоркской бирже акции выросли на 9% и составили 44,95 доллара США, благодаря чему рыночная стоимость компании достигла порядка 3,4 млрд долларов США.

Однако, несмотря на продолжающиеся переговоры, не исключено, что сделка может быть отложена или вовсе не состоится. Ранее Wall Street Journal сообщила, что сделка может быть заключена в ближайшее время.

Merck неоднократно заявляла, что рассматривает возможность заключения сделок, финансирование которых планирует осуществлять за счет средств, полученных от продажи компонентов вакцин против коронавируса, а также препаратов и тест-систем, применявшихся во время пандемии. Вместе с тем компания оказалась в сложной ситуации после ряда неудач с экспериментальными препаратами. Кроме того, истекает срок действия ее патента на популярный препарат для лечения рассеянного склероза Мавенклад.

SpringWorks специализируется на разработке препаратов для лечения редких заболеваний и рака. 20 февраля компания сообщила, что объем продаж в четвертом квартале достиг прогнозируемых показателей, составив 61,5 млн долларов США.

Благодаря сделке со SpringWorks, Merck получит возможность расширить свой ассортимент противоопухолевых препаратов, что принесет компании еще до 1,5 млрд евро.

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