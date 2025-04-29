Комиссия Минздрава отклонила шесть препаратов на включение в перечни ЖНВЛП и ВЗН

Список ЖНВЛП может пополниться препаратами для лечения рака легкого — лорлатиниб и пароксизмальной ночной гемоглобинурии — пэгцетакоплан. В то же время Комиссия Минздрава не рекомендовала включать в список противоопухолевые лекарства асциминиб, трастузумаб дерукстекан, тремелимумаб, теклистамаб, а также офтальмологический препарат фарицимаб.

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней провела первое заседание в 2025 году. Рассматривались восемь предложений — семь МНН предлагалось включить в Перечень ЖНВЛП, одно — в программу высокозатратных нозологий (ВЗН). В результате одобрены только два лекарства, передает корреспондент «ФВ».

Первый одобренный препарат — лорлатиниб, предназначенный для лечения распространенного немелкоклеточного рака легкого с мутацией гена ALK, который выпускает компания Pfizer. Препарат ранее рассматривался на заседаниях Комиссии Минздрава в феврале 2022 года и августе 2024 года, оба раза был отрицательный результат.

В октябре 2024 года Общественная организация «Движение против рака» обратилась в правительство, Минздрав и Счетную палату с просьбой пересмотреть решения комиссии, принятые в августе, в отношении лорлатиниба, а также еще трех препаратов.

На заседании рассмотрены еще четыре противоопухолевых препарата, по всем приняты отрицательные решения. Асциминиб (хронический миелоидный лейкоз) компании Novartis и трастузумаб дерукстекан (метастатический НЕR2-положительный рак молочной железы) от AstraZeneca также уже обсуждались как кандидаты в ЖНВЛП в августе 2024 года, а тремелимумаб (неоперабельный гепатоцеллюлярный рак) компании AstraZeneca и теклистамаб (рефрактерная или рецидивирующая множественная миелома) от Johnson & Johnson рассматривались впервые.

Второй препарат, который получил одобрение, — пэгцетакоплан. Он предназначен для пациентов с редким заболеванием пароксизмальная ночная гемоглобинурия, у которых анемия сохраняется после лечения С5 ингибитором в течение как минимум трех месяцев. Производитель Swedish Orphan Biovitrum предложил самую низкую цену в мире — 106,2 тыс. руб. за упаковку.

Фарицимаб компании Roche, назначаемый при неоваскулярной (влажной) форме возрастной макулярной дегенерации (нВМД), Комиссия Минздрава решила не включать в ЖНВЛП, в августе 2024 года препарат уже рассматривался. По мнению заместителя председателя ФОМС Ольги Царевой, претендентами на новую терапию могут быть десятки тысяч человек, поэтому в системе ОМС может просто не хватить средств на закупку препарата.

В очередной раз рассмотрено предложение по включению в ВЗН сипонимода от Novartis, который применяется при прогрессирующем рассеянном склерозе. Препарат в августе 2022 года был одобрен для включения в Перечень ВЗН, но лекарственные перечни не обновлялись в течение 2023 и 2024 годов. В августе 2024 года Комиссия Минздрава пересмотрела ранее принятые решения, при повторном рассмотрении сипонимод не был рекомендован к включению в ВЗН.

Фото: 123rf.com

Елена Калиновская

pharmvestnik