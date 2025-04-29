Аптеки на УСН освободили от штрафов за просрочку деклараций по НДС

Аптеки на упрощенной системе налогообложения освободили от штрафа за непредставление деклараций по НДС в 2025 году, следует из постановления правительства. Штрафы отменили для тех, кто впервые должен платить НДВ и не успел сдать декларацию в срок.

Правительство утвердило постановление № 530 от 23.04.2025 «Об особенностях неприменения ответственности к отдельным налогоплательщикам в 2025 году».

Согласно документу, к налогоплательщикам, применяющим упрощенную систему налогообложения (УСН), не применяется ответственность за непредставление налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС). Речь идет об ответственности, предусмотренной п.1 ст.119 Налогового кодекса РФ.