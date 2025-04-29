В Sandoz раскритиковали предложение ЕС о повышении цен на лекарства

Генеральный директор швейцарского производителя дженериков и биоаналогов Sandoz Ричард Сэйнор назвал предложение Novartis и Sanofi, которые призвали повысить закупочные и отпускные цены на лекарства, «глубоко ошибочным», пишет Reuters. Европейские фармгиганты ранее обратились к руководству Евросоюза с требованием поддержать производителей на фоне угрозы введения повышенных пошлин со стороны США.

«Это заставило меня улыбнуться, заставило меня рассмеяться», — заявил Сэйнор, комментируя предложении. Он добавил, что пациенты в США на протяжении длительного времени вынуждены нести значительные расходы на инновационные лекарства, тогда как ведущие фармпроизводители сохраняют высокий уровень рентабельности. В качестве примера он привел аутоиммунный препарат Enbrel компании Amgen, стоимость которого в США на одного пациента составляет $70 000 в год, по сравнению с $7000 в Европе.

Вместе с тем Сэйнор подчеркнул, что пошлины США на импорт фармпродукии ограничат доступ пациентов к лекарствам. Он предупредил, что в случае введения значительных пошлин Sandoz может быть вынуждена отозвать часть продукции с американского рынка.

О том, что администрация США готовит изменения в торговой политике, в том числе фармацевтического сектора, стало известно в феврале 2025 года. 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные – 9 апреля.

Импорт фармацевтических препаратов изначально был освобожден от взаимных пошлин. Однако с тех пор администрация Трампа не раз указала, что фармсектор не избежит этой участи. Эксперты отмечали, что введение пошлин – «вопрос времени». В середине апреля Трамп заявил, что США могут также ввести пошлины на фармацевтическую продукцию в размере 25%.

Novartis и Sanofi отметили, что введение секторальных пошлин на импорт лекарств в США снизит конкурентоспособность их продукции. Значительную долю доходов европейских фармацевтических компаний обеспечивает рынок США, где цены на лекарства в среднем в два-три раза выше, чем в других развитых странах.

gxpnews