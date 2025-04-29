Мишустин призвал увеличить выпуск российских ветвакцин на 25%

В России в следующие 6 лет выпуск полностью отечественных ветеринарных вакцин должен увеличиться на 25%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые» 28 апреля. Его слова процитировала «Парламентская газета». Вместе с тем в Россельхознадзоре сообщили, что доля российских ветвакцин на российском рынке достигла рекордного объема.

«Должен вырасти и выпуск полностью отечественных ветеринарных вакцин – за 6 лет на 25%. Все это поможет нашим аграриям ставить новые рекорды», – заявил Мишустин.

В Россельхознадзоре, в свою очередь, отметили, что доля отечественных вакцин для животных достигла рекордного объема. Как сообщили в службе «Известиям», в 2024 году она превысила 67%. Рост за год составил около 15%. Для сравнения: в 2023 году он составил 53,5%, в 2022-м – около 40%. В 2024 году в больницы и аптеки поставили 47,7 млрд доз ветеринарных вакцин, что почти на 124% больше, чем в 2023 году.

«Уход с российского рынка иностранных производителей ветеринарных препаратов с 2022 года заставил российских производителей оперативно отреагировать на сложившуюся ситуацию. Она заставила мобилизоваться и задействовать все имеющиеся мощности отечественных производств и привлечь инвестиции к их дальнейшему расширению», – отметили в Россельхознадзоре.

В федеральной службе напомнили, что с 1 сентября 2023 года выдали 430 разрешений на вывод на рынок вакцин, из которых 301 – препараты российского производства. В Россельхознадзоре подчеркнули, что в стране сейчас нет дефицита вакцин от наиболее распространенных и экономически значимых инфекционных заболеваний животных. Однако опрошенные изданием эксперты отметили, что ощущается нехватка профилактических препаратов для крупного рогатого скота.

Согласно данным, представленным директором Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ Марией Новиковой на международной выставке «Агрос-2025», которая состоялась в начале года, в 2024-м объем производства ветвакцин в России продемонстрировал существенный рост. Производственные показатели увеличились в 1,7 раза по сравнению с предыдущим периодом, достигнув 32,5 млрд доз против 19,2 млрд доз в 2023 году.

gxpnews