Мишустин: «Доля отечественных ЖНВЛП должна вырасти до 90%»

Доля российских лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) должна вырасти до 90%. О таких задачах объявил председатель Правительства России Михаил Мишустин, выступая на марафоне общества «Знание». По его словам, чтобы обеспечить людям качественную медицинскую помощь, нужны собственные эффективные лекарства. Его слова процитировал ТАСС.

«Доля отечественного производства жизненно необходимых и важнейших препаратов должна вырасти до 90%, медизделий – до 40% <…> Главная задача – сделать доступнее для граждан передовые подходы к профилактике и лечению», – заявил премьер.

В рамках марафона Мишустин также упомянул национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья». По его словам, он позволит скоординировать усилия в области сбережения населения страны, усилить поддержку исследований и выпуск лекарств для лечения онкологии, острого инфаркта миокарда, болевого синдрома, поражения легких, сахарного диабета.

«Наши специалисты станут активнее внедрять в клиническую практику биомедицинские клеточные продукты и [продукты] на основе тканевой инженерии», – добавил премьер.

Особое внимание, подчеркнул Мишустин, будет уделено геномным технологиям для диагностики и терапии, регенеративной медицине. Новейшим направлением станет применение искусственного интеллекта в здравоохранении, в том числе для помощи врачам с принятием решений.

О том, что в России планируется существенно нарастить производство критически важных медикаментов в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», Мишустин говорил в 2024 году. По его словам, довести долю отечественного производства лекарств из списка ЖНВЛП до 90% необходимо к 2030 году.

Ранее стало известно, что Правительство России упростило процедуру регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП. Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года. В правительстве подчеркнули, что процедуры будут упрощены и ускорены, чтобы избежать дефицита и перебоев с поставками лекарств в аптеки, поликлиники и больницы.

gxpnews