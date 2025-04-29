Первый в мире препарат от болезни Бехтерева поступит в 45 регионов РФ

Пациенты из 45 российских регионов в ближайшее время получат терапию отечественным препаратом «Сенипрутуг» (сенипрутуг) для лечения болезни Бехтерева, пишет ТАСС. Его разработкой занималась российская компания Biocad совместно с учеными РНИМУ им. Н. И. Пирогова и Института биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова. «Сенипрутуг» – первое в мире средство, потенциально способное не только снять симптомы заболевания, но и остановить его прогрессирование.

«На примере болезни Бехтерева мы предложили абсолютно новый принцип действия препарата. Он таргетно уничтожает клетки иммунной системы, вызывающие болезнь, что позволяет достичь полной ремиссии без иммуносупрессии и побочных эффектов. Аналогов в мире пока нет», – отметил в беседе с агентством ректор Пироговского университета Минздрава России Сергей Лукьянов, чьи слова привели в пресс-службе.

В ближайшее время терапию начнут применять в Карелии, Дагестане, Республике Коми, Якутии, Татарстане, Московской, Челябинской, Кемеровской областях, Красноярском и Хабаровском краях и других регионах.

О том, что Минздрав России зарегистрировал отечественный препарат для лечения болезни Бехтерева, стало известно в апреле 2024 года. В пресс-службе ведомства отметили тогда, что по результатам клинических испытаний сенипрутуг от Biocad показал высокий профиль эффективности и безопасности. Лекарство вводят внутривенно в медицинских учреждениях, строго под наблюдением врача, решение о назначении принимает лечащий ревматолог. Сообщалось, что Россия стала первой страной в мире, разработавшей подобное лекарство. Первая партия лекарства вышла в гражданский оборот в России летом того же года.

Болезнь Бехтерева – хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике могут привести к ограничениям в подвижности. Помимо сенипрутуга, Biocad выпускает препарат для устранения симптомов болезни Бехтерева «Эфлейра» (нетакимаб). Первоначально он был зарегистрирован для лечения среднетяжелой и тяжелой степени псориаза, а затем добавилось второе показание.

gxpnews