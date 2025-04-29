Merck получила биотехнологическую SpringWorks за $3,9 млрд

Немецкая биофармацевтическая компания Merck (KGaA) завершила сделку по приобретению американской компании SpringWorks Therapeutics примерно за $3,9 млрд наличными. Это соглашение предоставит Merck доступ к недавно одобренному препарату для лечения редкого заболевания и расширит портфель экспериментальных методов лечения рака, пишет Reuters. Немецкая компания заявила, что сделка стала шагом на пути не только к диверсификации ее портфеля, но и к расширению присутствия в Соединенных Штатах.

В Merck отметили, что заплатят около $47 за каждую акцию SpringWorks наличными, что представляет собой стоимость акционерного капитала примерно в $3,9 млрд. Это эквивалентно стоимости предприятия в размере $3,4 млрд после вычета денежных средств SpringWorks. В немецкой компании добавили, что приобретение будет финансироваться за счет имеющихся средств и привлечения нового долга. Ожидается, что сделка начнет приносить рост скорректированной прибыли начиная с 2027 года.

«Помимо этой запланированной сделки, мы продолжим изучать возможности слияний и поглощений в трех наших взаимодополняющих секторах бизнеса, всегда уделяя особое внимание стратегическому соответствию, финансовой устойчивости и созданию долгосрочной стоимости», – заявила председатель и генеральный директор Merck Белен Гарихо.

Сообщения о планах поглощения Merck впервые появились в феврале этого года, в результате чего акции SpringWorks выросли до $61. Приобретение сосредоточено вокруг портфеля препаратов американской компании. Ожидается, что эта сделка поможет оживить продажи Merck, спрос на лекарство от рака Bavencio которой в последние кварталы снизился. Немецкая компания также столкнулась с потерей эксклюзивности на несколько других препаратов.

Компания SpringWorks из Коннектикута, зарегистрированная на бирже в Нью-Йорке 6 лет назад, разрабатывает методы лечения редких видов рака и генетических заболеваний. В начале 2025 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило пероральный препарат Gomekli компании для лечения редкого генетического заболевания – нейрофиброматоза, которое вызывает рост опухолей в тканях, покрывающих нервы по всему телу.

Gomekli – второй препарат SpringWorks, получивший одобрение FDA, после Ogsiveo. Это первое средство, одобренное в 2023 году для лечения пациентов с десмоидными опухолями – редким подтипом сарком мягких тканей.

gxpnews