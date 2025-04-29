Яровая призвала Минздрав проработать вопрос централизации закупок лекарств

Заместитель председателя Государственной думы (ГД) Ирина Яровая призвала Министерство здравоохранения РФ провести работу с российскими регионами по оптимизации и централизации закупок лекарств. Сейчас такой механизм внедрен только в 44 регионах, пишет ТАСС. По словам вице-спикера ГД, централизованные закупки позволят регионам закупать лекарства в необходимых объемах.

«Мы предлагаем профильной комиссии Совета законодателей провести мониторинг закупок лекарственных препаратов в регионах и сформировать предложения. Прошу Минздрав провести работу с регионами по вопросу оптимизации закупок лекарственных препаратов, в том числе и их централизации», – сообщила Яровая на президиуме Совета законодателей.

Кроме того, председатель Госдумы заявила, что медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями необходимо оказывать по принципу одного окна. Вопрос получения дополнительных обоснований к реабилитации и получению лекарств должен решаться единовременно в том учреждении, где пациент выписывается.

«Предлагаю реализовать принцип одного окна, который должен работать в любом медицинском учреждении, где находится пациент. <…> Это не только диагностика и лечение, это перевод в другое медицинское учреждение, если это требуется, это оформление инвалидности, это реабилитация, это лекарственное обеспечение», – заявила Яровая.

По словам Яровой, родителей больного ребенка необходимо освободить от обязанностей оформления медицинской документации после первичного обращения. Для них необходимо организовать возможность онлайн-участия в консультациях, предполагающих выдачу справки 057 (направление на госпитализацию). Сейчас ее можно получить только при личном посещении медучреждения.

Яровая добавила, что за последние годы депутаты ГД совместно с правительством и профильным министерством проделали большую работу по вопросам оказания медпомощи населению. Приняты федеральные законы, которые касаются дистанционного отпуска лекарств, целевого обучения медицинских кадров. Сегодня в Госдуме на рассмотрении более 20 законов, связанных с оказанием медицинской помощи, в том числе о реестре продукции для обеспечения биологической безопасности.

В начале 2025 года Счетная палата РФ заявила о существенном росте несостоявшихся государственных закупок в период 2017-2023 годов. Количественный показатель увеличился на 14,2%, а объемный – на 17,7%. К 2023 году около 60% тендеров от общей стоимости опубликованных извещений были признаны несостоявшимися.

gxpnews