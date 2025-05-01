Фармпредприятия рассказали, как увеличить производительность труда на 21% за шесть лет

В мае должны быть готовы отраслевые программы повышения производительности труда, созданные в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Цель — рост производительности труда почти на 21% в следующие шесть лет в целом по стране. О том, какими способами этого можно достичь в фармпромышленности, «ФВ» выяснил у участников нацпроекта «Производительность труда».

В мае должны быть готовы отраслевые программы повышения производительности труда, созданные в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Это коробочные решения, направленные на рост производительности труда в целом в стране на 21% в следующие шесть лет, сообщает Минэкономразвития.

Одним из первых еще в 2018 году в национальный проект «Производительность труда» включилось АО «Биохимик». В качестве пилотной площадки был выбран цех по производству готовых лекарственных средств в ампулах, рассказывает «ФВ» директор по производству компании Алексей Ключников. Потребовалась капитальная реконструкция участка: помещения, которые ранее располагались на четырех этажах корпуса, перенесли на один, а на освободившемся месте ввели в строй новые линии. Без значимых финансовых вложений уже через год добились видимых результатов: сократили время прохождения производственного цикла на 23%, увеличили производительность на 25% и сократили количество производственных потерь на 65%.

«За полгода применения бережливых технологий объем выпуска препаратов только на одном производственном участке вырос практически в два раза — до 15 млн ампул в месяц», — вспоминает Ключников.

Результаты, достигнутые на пилотном участке, были распространены на другие цеха, что позволило оптимизировать процесс производства инъекционных антибиотиков. За счет оптимизации химической стерилизации форматных частей и снижения времени подготовки оборудования к фасовке, производительность участка увеличилась на 500 тыс. флаконов в месяц.

«Мы продолжаем запуск новых производств, участков, технологических решений и в каждый новый проект закладываем уже освоенные принципы бережливого производства. Это позволяет существенно экономить время и финансы, эргономично планировать новые участки, безусловно, соблюдая принципы надлежащей производственной практики (GMP)», — отмечает Ключников.

Компания «Вертекс» — участник нацпроекта «Производительность труда» с 2022 года, сообщили «ФВ» в пресс-службе. Проект охватил 10 подразделений, в том числе два цеха по выпуску лекарств, и все этапы производства от поступления сырья на склад до контроля качества готовой продукции. В рамках проекта компания добилась, например, снижения трудозатрат на фасовку лекарств, в которой было задействовано пять человек. Для начала проанализировали основные операции производственного процесса; измерили время выполнения каждой операции каждым сотрудником; выявили сотрудников с неравномерной загрузкой и определили ее оптимальный уровень для каждого. Далее перераспределили операции между ними, предварительно обучив сотрудников новым обязанностям.

В частности, на линии розлива препаратов жидких лекарственных форм проводилась проверка веса каждого флакона. Благодаря переходу на выборочный контроль веса процесс розлива теперь осуществляют два сотрудника вместо трех.

До участия в проекте компания закупала и использовала для упаковки продукции около 3 млн гофрокоробов разных размеров в год. В соответствии с ГОСТ 14192-96 и внутренними документами на каждый из них, необходимо наносить манипуляционные знаки (МЗ): «Беречь от влаги», «Ограничение температуры», «Осторожно, хрупкое», «Верх». За смену приходилось упаковывать около 1,5 тыс. коробов. Благодаря переходу на гофрокороба с напечатанными на них обозначениями произошла оптимизация рабочего времени и повышение производительности труда — высвобождение 10 часов из 11-часовой рабочей смены сотрудника (в месяц 616 часов), который наклеивал МЗ, для более рационального использования. Теперь сотрудник избавлен от монотонного труда и может выполнять более эффективные задачи по упаковке и фасовке.

«Если ранее упор был на увеличение выработки и скорости выпуска лекарств, то теперь стоит задача произвести определенный объем продукции с наименьшим количеством трудозатрат», — подчеркивает генеральный директор фармкомпании «Вертекс» Георгий Побелянский.

Компания продолжает применять инструменты методики проекта для повышения эффективности выпуска жизненно необходимых лекарств и снижения трудоемкости на производстве. Они направлены на высвобождение смен сотрудников направления, повышение маржинальной прибыли и общей эффективности оборудования, экономию ресурсов, в частности воды.