Экс-главу Нижегородской думы отправили в СИЗО по делу о растрате при закупке медоборудования

Бывшего председателя Нижегородской думы Олега Лавричева отправили в СИЗО на два месяца по обвинению в растрате 22,5 млн руб. По версии следствия, средства были похищены при закупке медоборудования для Арзамасского приборостроительного завода в 2018—2019 годах.

Бывшего председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева обвинили в растрате, пишут РИА Новости.

Лавричеву предъявили обвинение в присвоении или растрате, совершенными организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ ). По версии следствия, в 2018—2019 годах он вместе с сообщниками похитил 22,5 млн руб. при закупке рентгеновского, маммографического аппаратов и аппарата УЗИ для Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина. Он руководил этим учреждением в те годы.

Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

В своем telegram-канале в мае прошлого года Лавричев сообщил, что написал заявление о сложении своих депутатских полномочий. Он заявил, что надеется на компетентность органов при рассмотрении его дела.

«Хочу лишь сказать, что, возможно, механизм, использованный для оказания своевременной помощи женщинам, подверженным риску онкологических заболеваний, для более ранней и качественной диагностики таких заболеваний, а также для оздоровления населения в целом, не был безукоризненным», — поделился Лавричев.

Лавричев возглавлял гордуму Нижнего Новгорода с 2020 года. С 2014 по 2020 год был депутатом областного законодательного собрания, а в 2010 году — депутатом Арзамасской гордумы.

Фото: t.me/lavrichev/5734

Дина Коблова

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