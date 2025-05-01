Чистая прибыль GSK выросла на 66% в I квартале

Чистая прибыль GSK увеличилась на две трети в I квартале 2025 года, составив 1,8 млрд фунтов (2,4 млрд долл.). Основным драйвером роста стали препараты от раковых и респираторных заболеваний, сумевшие компенсировать снижение спроса на вакцины британского фармгиганта.

GSK зафиксировала рост чистой прибыли на 66%, до 1,8 млрд фунтов стерлингов (2,4 млрд долл.), в I квартале 2025 года. Об этом говорится в финансовом отчете британской фармацевтической компании.

Общая выручка составила 7,5 млрд фунтов (9,5 млрд долл.). Это на 4% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Взлет продаж отмечается у препаратов от раковых заболеваний на 53%, до 415 млн фунтов (523 млн долл.). Резко увеличился объем реализации лекарств от респираторных, иммунологических и воспалительных болезней — на 28%, до 804 млн фунтов (1 млрд долл.). Антиретровирусные средства тоже превысили прошлогодние результаты — на 7%, до 1,7 млрд фунтов (2,2 млрд долл.).

Значительную часть доходов обеспечили препараты общего назначения — фармгигант относит к ним антибиотики, лекарства от респираторных и дерматологических болезней. Они принесли 2,5 млрд фунтов (3,1 млрд долл.) — столько же было и годом ранее.