Бывшей главе иркутского Минздрава отказали в УДО

Наталия Ледяева обратилась с ходатайством об УДО, отбыв половину срока назначенного наказания (с учетом времени содержания под стражей). Куйбышевский районный суд после получения заключения от прокурора отклонил ходатайство. Ледяева подала апелляцию, но Иркутский облсуд оставил ее без удовлетворения – экс-чиновница продолжит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Фигурантом уголовного дела Наталия Ледяева стала в октябре 2020 года. Следователи вменяли ей ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемыми тогда стали еще пять человек, в том числе сын Ледяевой Илья Белоусов.

По версии следствия, Ледяева и другие фигуранты с мая по октябрь 2020 года похитили из бюджета Иркутской области 90 млн рублей при закупке масок и респираторов для нужд региональных медучреждений. Министр здравоохранения Ледяева осознавала, что поставщик не сможет в полном объеме выполнить обязательства по контракту и поставить продукцию, которая бы соответствовала требованиям, но, несмотря на это, посодействовала заключению госконтракта.

Октябрьский райсуд Иркутска в октябре 2020 года отправил сына Ледяевой – Илью Белоусова – в СИЗО, как основного фигуранта в деле о поставке фальсификата. Его соучастников, а также Наталию Ледяеву отправили под домашний арест. В декабре 2020 года Ледяеву поместили в СИЗО, но спустя почти месяц она вновь попала под домашний арест.

Наталию Ледяеву в конце декабря 2022 года по решению Октябрьского районного суда приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Срок получили также трое сообщников экс-министра – им назначили от 6,5 до 8,5 лет. Защита неоднократно пыталась обжаловать приговор, последний раз – в марте 2024 года.

Получивший 8,5 лет колонии Илья Белоусов в октябре 2024 года также пытался добиться УДО, и Ангарский городской суд просьбу удовлетворил. Однако в прокуратуре настаивали, что Белоусов причиненный преступлением ущерб не возместил, поэтому рассчитывать на УДО не может. В результате Иркутский областной суд по апелляционному представлению региональной прокуратуры отменил решение нижестоящей инстанции об УДО.