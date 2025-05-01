Академик РАН: в России зарегистрировали 3,5 тысячи лекарств за 4 года

Более 3,5 тысячи лекарств прошли регистрацию в России за 4 года. При этом 80% из них изготовили в России. В стране также активно идет работа по локализации производства фармпрепаратов, сообщил ТАСС ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России, клинический фармаколог, академик РАН Дмитрий Сычев.

«За 4 года в Российской Федерации зарегистрировано более 3,5 тысячи лекарственных препаратов, из которых около 80% отечественного производства. И сегодняшняя регуляторика ни в коем случае не ограничивает вывод на рынок и обращение иностранных препаратов, в том числе инновационных, таким образом, выход новых российских препаратов расширяет ассортимент», — заявил Сычев.

Вместе с тем он отметил, что критически значимые лекарства необходимо производить внутри страны, чтобы минимизировать риски перебоев в поставках. Локализация производства лекарств, по его словам, поможет снизить цены за счет сокращения логистических издержек и валютных рисков. У пациентов и российской системы здравоохранения должен быть бесперебойный доступ к качественным, безопасным и обоснованным по цене лекарствам, независимо от геополитической ситуации.

Сычев подчеркунул, что под импортозамещением в фармацевтике не означает вытеснение зарубежных препаратов с российского рынка. Это стратегия по формированию устойчивого производства востребованных лекарств. «Речь о том, чтобы ключевые препараты, особенно из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, выпускались внутри страны, обеспечивая лекарственную безопасность», — добавил он.

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