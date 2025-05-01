Акции Regulus взлетели после сообщения о приобретении компанией Novartis

Швейцарский фармгигант Novartis согласился приобрести биофармацевтическую компанию Regulus Therapeutics, которая специализируется на микроРНК-терапии для лечения аутосомно-доминантного поликистозного заболевания почек (АДПБП), в рамках сделки стоимостью до $1,7 млрд. Сделку планируют закрыть во второй половине 2025 года после одобрения со стороны регулирующих органов и выполнения ряда других условий. На фоне заявления акции Regulus подскочили на 138% на открытии торгов на бирже Nasdaq в среду, 30 апреля.

Как сообщила пресс-служба Novartis, сделка включает авансовый платеж в размере $0,8 млрд с потенциальной дополнительной выплатой в размере $0,9 млрд, если Regulus получит одобрение регулятора на препарат farabursen. Сделку единогласно одобрили советы директоров обеих компаний. Она направлена ​​на продвижение лечения АДПБП (самое распространенное наследственное заболевание почек) с помощью лекарства Regulus Therapeutics.

До завершения сделки Regulus продолжит работать независимо. Тендерное предложение на акции биофармацевтической компании еще не началось, и предложение о покупке акций будет сделано в соответствии с заявлением о тендерном предложении, которое будет подано в SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США). Финансовые консультационные услуги по сделке предоставляются Evercore, а Latham & Watkins LLP выступает в качестве юридического консультанта Regulus.

Генеральный директор Regulus Джей Хаган выразил энтузиазм по поводу слияния, подчеркнув возможности Novartis по потенциальной доставке фарабурсена пациентам с ограниченными вариантами лечения. Шрирам Арадхье, президент по разработкам и главный медицинский директор Novartis, подчеркнул потенциал препарата как первой в своем классе терапии для АДПКБ, которая может обеспечить высокую эффективность и безопасность.

В начале апреля Novartis сообщила, что FDA выдало ускоренное одобрение на применение атрасентана для снижения повышенного уровня белка в моче у взрослых с первичной иммуноглобулиновой нефропатией А (IgAN) с риском быстрого прогрессирования. Новое средство получило торговое наименование Vanrafia. Это второй препарат компании из трех, предназначенный для лечения этого заболевания.

gxpnews