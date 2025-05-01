EULAR пересмотрел рекомендации по применению противоревматических препаратов

Европейский альянс ассоциаций ревматологов (EULAR) изменил существующие рекомендации по назначению противоревматических препаратов пациентам репродуктивного возраста, а также беременным и кормящим женщинам. Обновленные рекомендации призваны помочь врачам в подборе безопасной терапии и улучшить качество ухода за пациентами. Соответствующий документ опубликовал научный журнал Annals of Rheumatic Diseases.

Согласно новым данным, синтетические болезнь-модифицирующие противоревматические препараты (БМПРП) включают в себя противомалярийные средства, азатиоприн, колхицин, циклоспорин, сульфасалазин и такролимус. При этом прием циклофосфамида, метотрексата и микофенолата необходимо прекратить до наступления беременности из-за их тератогенного действия.

Эксперты EULAR ужесточили требования к назначению нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и глюкокортикостероидов при беременности. Они рекомендовали делать перерывы в их применении и полностью отменять после 28 недели гестации. Предпочтение следует отдавать неселективным НПВП с коротким периодом полувыведения.

Все биологические БМПРП из группы ингибиторов фактора некроза опухолей могут применяться на протяжении всей беременности после индивидуальной оценки риска и пользы. Препараты других групп биологических БМПРП допускается использовать по строгим показаниям.

В период лактации разрешены противомалярийные препараты, азатиоприн, колхицин, циклоспорин, глюкокортикоиды, внутривенный иммуноглобулин, НПВП, сульфасалазин и такролимус. Все биологические БМПРП признаны совместимыми с грудным вскармливанием.

Для мужчин репродуктивного возраста список разрешенных препаратов включает: противомалярийные средства, азатиоприн, колхицин, внутривенный иммуноглобулин, лефлуномид, метотрексат, микофенолат, НПВП, глюкокортикоиды, силденафил, сульфасалазин, такролимус и все биологические БМПРП.

gxpnews