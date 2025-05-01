Россияне купили рекордное количество препаратов от психических расстройств

В 2024 году в России продали 175,9 млн упаковок препаратов для лечения психических расстройств на 57 млрд рублей, из которых 8,46 млрд рублей пришлось на закупки за счет бюджета. При этом самостоятельные траты пациентов на такие препараты выросли на 26%, до 48,5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». Эксперты, опрошенные изданием, связали такой рост продаж с тенденцией к самолечению с помощью безрецептурных лекарств: более 85% препаратов от психических заболеваний россияне приобрели самостоятельно.

По информации издания, в 2024 году основные траты государства пришлись на препараты от шизофрении и эпилепсии. При этом траты бюджетов регионов на нейролептики (применяют при шизофрении) последние 5 лет оставались примерно на одном уровне, на препараты от эпилепсии выросли на 69%. В коммерческой рознице продажи нейролептиков в денежном выражении за 5 лет удвоились (до 6,4 млрд рублей), препаратов от эпилепсии выросли на 85% (до 6,8 млрд рублей).

Самым крупным госзаказчиком психиатрических препаратов (а также противоэпилептических средств) стала Москва, где соответствующие препараты приобрели на 3,2 млрд рублей. Из 10 самых крупных регионов-заказчиков шесть входят в топ-10 регионов по ВВП, в том числе Санкт-Петербург, Свердловская область, Красноярский и Краснодарский края. Аналогичная тенденция наблюдается в коммерческом сегменте.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов связал рост выручки в коммерческом сегменте с тем, что все больше людей получают доступ к эффективной помощи. По его словам, в бюджетном сегменте средняя стоимость упаковки психиатрического препарата последние 5 лет составляла около 340 рублей, в коммерческом увеличилась со 160 до 322 рублей.

Главный врач клиники «Роса» Вячеслав Филашихин, в свою очередь, добавил, что в России отсутствуют федеральные программы лекобеспечения пациентов с психическими заболеваниями. Пациент может обратиться бесплатно только к врачу-психиатру, выписанные препараты при отсутствии инвалидности он приобретает за свой счет. Исключения могут составлять лишь пациенты с шизофренией и эпилепсией. Согласно наблюдениям эксперта, количество обращений с депрессиями, тревожными расстройствами и неврозами заметно растет с 2020 года. Он также добавил, что в России довольно остро стоит проблема самолечения с помощью безрецептурных лекарств.

Согласно отчету аналитической компании DSM Group, за первые 2 месяца 2025 года россияне потратили на покупку антидепрессантов в аптеках 2,8 млрд рублей (3,2 млн упаковок). Показатель оказался выше прошлогоднего на 30% в денежном выражении и на 15% – в натуральном.

gxpnews