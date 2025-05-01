Gilead выплатит $202 млн по делу о незаконных вознаграждениях врачам

Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences согласилась выплатить $202 млн, чтобы урегулировать обвинения в том, что производитель использовал выступления экспертов и врачей и платил им взятки для увеличения продаж лекарств от ВИЧ, пишет Fierce Pharma со ссылкой на прокуратуру Южного округа Нью-Йорка. В Министерстве юстиции США утверждали, что в качестве откатов врачи получали вознаграждение в виде денег, питания и транспортных расходов.

В заявлении прокуратуры говорится, что Gilead выплатит почти $177 млн правительству США, оставшаяся часть (около $25 млн) будет распределена между «различными штатами» для урегулирования претензий по поводу откатов, связанных с продвижением ею лекарств от ВИЧ. Как утверждал американский Минюст, с января 2011 года по ноябрь 2017 года компания Gilead проводила программы по борьбе с ВИЧ «с целью продвижения и увеличения продаж препаратов Gilead HIV Drugs».

По данным министерства, в этих программах фармгигант привлекал медицинского работника, занимающегося лечением ВИЧ, для презентации слайдов (подготовленных компанией Gilead) и организации обсуждения одного из препаратов компании или темы, касающейся ВИЧ, с другими медицинскими сотрудниками.

«В течение многих лет Gilead незаконно пыталась увеличить продажи своих препаратов от ВИЧ, используя программы выступлений и выплаты откатов врачам. Как утверждается, компания потратила десятки миллионов долларов на эти схемы, включая более $20 млн на гонорары за выступления и миллионы – на роскошные обеды, алкоголь и поездки. Все это делалось для того, чтобы побудить врачей чаще выписывать препараты Gilead и тем самым увеличить продажи», – заявил прокурор США Джей Клейтон.

В Gilead, в свою очередь, заявили, что это соглашение станет наилучшим способом «избежать расходов и отвлекающих факторов, связанных с возможными судебными разбирательствами». В компании добавили, что ее программы выступлений «помогли информировать специалистов здравоохранения о надлежащем использовании и преимуществах этих важных лекарственных средств».

Gilead – не единственная компания, которая за последние несколько лет заключила такое соглашение. Аналогичным способом поступили Pfizer и Biogen.

gxpnews