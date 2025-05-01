MSD потратит $1 млрд на новый завод по производству в США популярного препарата

Американская фармкомпания Merck & Co. (MSD) расширит свое производственное присутствие в Соединенных Штатах, построив завод стоимостью $1 млрд в Делавэре. Ожидается, что в будущем предприятие станет для рынка США центром производства препарата «Китруда», применяемого при лечении онкологических заболеваний. На долю этого блокбастера приходится порядка половины выручки MSD, в 2024 году его продажи составили $29,5 млрд, пишет Reuters. В марте MSD также заявила об открытии завода стоимостью $1 млрд на своей площадке в Северной Каролине.

MSD рассчитывает ввести завод в эксплуатацию в 2030 году. По оценкам компании, предприятие позволит создать не менее 500 рабочих мест и еще порядка 4000 на этапе строительства. Завод станет первым собственным производственным участком MSD в США, где будут производить биологические препараты, а также более простую в использовании версию препарата «Китруда». Он обеспечит американских пациентов лекарствами, произведенными внутри страны.

Этот шаг был предпринят на фоне планов американского президента Дональда Трампа ввести пошлины на фармацевтические препараты в размере 25%. В начале апреля президент США ввел базовые пошлины в размере 10% почти на весь импорт страны и установил различные ответные торговые штрафы для многих стран с высоким торговым дефицитом. Тогда импорт фармацевтических препаратов был освобожден от взаимных пошлин. Однако с тех пор его администрация не раз указывала, что фармсектор не избежит этой участи.

На этом фоне длинный список американских корпораций объявил о дополнительных инвестициях в производство США, в том числе Eli Lilly, Johnson & Johnson, а также швейцарские Roche и Novartis.

gxpnews