«Промомед» привлек 1,6 млрд рублей через размещение облигаций нового формата

Российская биофармацевтическая компания «Промомед» разместила структурные облигации с полной защитой капитала, доходность которых привязана к росту котировок компании. Производитель лекарств пояснил, что это новый инвестиционный продукт для российского фондового рынка. Объем привлечения составил более 1,6 млрд рублей. Эти средства направят на финансирование инвестпрограммы для разработки инновационных препаратов, сообщили в пресс-службе компании.

Техническое размещение состоялось 28 апреля. Цена размещения облигаций была определена на уровне 25 119 рублей, исходя из средневзвешенной стоимости акций ПАО «Промомед» по итогам основной торговой сессии на Московской бирже 24 апреля. Для цели расчетов по сделке на одну облигацию приходится 60 акций компании.

В случае с «Промомедом» доход привязан к росту капитализации. Полная защита капитала означает, что владельцы облигаций фармкомпании получат вложенную сумму в любом случае, даже при падении котировок. Защиту капитала обеспечивает операционная компания ООО «Промомед ДМ», которая обладает кредитным рейтингом ruA- (высокая надежность), согласно данным агентства «Эксперт РА».

Консультантом сделки выступила компания Lecap, эмитентом облигаций – специализированное финансовое общество ООО «СФО Кадмий Кредит» под управлением Focus Management, одной из лучших управляющих компаний СФО по версии Cbonds Awards 2024.

По словам представителей «Промомеда», сделка привлекла рекордный спрос со стороны квалифицированных инвесторов для инструментов подобного рода: в размещении участвовало более 400 квалифицированных инвесторов. Новая структурная облигация – продолжение стратегии расширения базы инвесторов компании и роста акционерной стоимости. Сделка позволяет расширить портфель инструментов фондирования и снизить стоимость заимствований, добавили в фармгруппе.

В 2024 году «Промомед» провел первичное размещение акций на Мосбирже по верхней границе ценового диапазона 375-400 рублей за акцию. В итоге компания привлекла 6 млрд рублей. По итогам размещения рыночная капитализация «Промомеда» составила 85 млрд рублей. К 29 апреля 2025 года котировки остались на том же уровне.

Группа «Промомед» производит и продает фармацевтические продукты. В структуру компании входят собственный центр исследований и разработки и высокотехнологичная производственная площадка «Биохимик». По итогам 2014 года выручка «Промомеда» выросла на 35,4%, до 21,45 млрд рублей.

gxpnews