Совет директоров «Озон Фармацевтики» рекомендовал дивиденды за 2024 год

Совет директоров производителя воспроизведенных фармпрепаратов ПАО «Озон Фармацевтика» (Самарская область) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года в размере 0,26 рубля на акцию, сообщили в пресс-службе компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 5 июня 2025 года. Годовое собрание акционеров, в повестку которого вошел вопрос о выплате дивидендов за 2024 год, назначено на 23 мая.

Всего на выплату финальных дивидендов могут направить 285,6 млн рублей, пишет «Интерфакс». На выплату промежуточных дивидендов (по итогам I квартала и 9 месяцев 2024 года) компания направляла 1,2 млрд рублей. Остальную часть прибыли совет директоров рекомендовал оставить нераспределенной. Соотношение «чистый долг / EBITDA» по итогам 2024 года равнялось 1,1х (годом ранее – 1,7х).

Дивидендная политика компании предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 15% от чистой прибыли при условии, что соотношение «чистый долг / EBITDA» за предшествующие 12 месяцев будет не более 3х. Если соотношение не более 2х, на дивиденды направляют не менее 25% от чистой прибыли, если не более 1х – не менее 35% от чистой прибыли. При нулевом соотношении компания может платить дивиденды в размере не менее 50% чистой прибыли, но не более 100% свободного денежного потока.

«Озон Фармацевтика» ранее объявила финансовые и операционные результаты 2024 года. Выручка компании за прошлый год увеличилась на 30%, до 25,6 млрд рублей (в три раза опережая динамику всего рынка). Такие показатели обусловлены ростом по всем каналам продаж. Скорректированная EBITDA увеличилась на 27%, до 9,5 млрд рублей, рентабельность составила 37%. Чистая прибыль выросла до 4,6 млрд рублей.

В октябре 2024 года «Озон Фармацевтика» провела первичное размещение акций на Мосбирже объемом 3,45 млрд рублей. Средства компания направила на реализацию стратегии роста: расширение линейки препаратов-дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей. Уставный капитал ПАО после проведения IPO состоит из более 1,9 млрд обыкновенных акций номиналом 0,02 рубля.

«Озон Фармацевтика» возглавила рейтинг лучших фармпроизводителей в 2024-м по версии Forbes. По оценке издания, продажи компании составили в прошлом году 49,4 млрд рублей.

gxpnews