Рынок ботулотоксинов в России показал рекордный рост

Российский розничный рынок ботулинических токсинов превысил 3 млрд рублей (в розничных ценах, включая НДС) по итогам I квартала 2025 года. Объем вырос на 36,9% в рублях относительно показателей аналогичного периода прошлого года. При этом рекордную динамику розничного рынка ботулинических токсинов в России за первые 3 месяца текущего года обеспечили отечественные производители, следует из данных аналитической компании RNC Pharma.

В натуральном выражении в отчетном периоде рынок ботулинических токсинов также существенно вырос – на 29,4%. Всего за первые 3 месяца в рознице было реализовано 33,3 млн единиц ботулотоксинов. За весь 2024 год в рознице было продано 131 млн единиц на сумму 11,2 млрд рублей. В сравнении с 2023 годом прирост продаж этой продукции составлял +12,5% в натуральном и +23% в стоимостном выражении.

Абсолютным лидером как в денежном, так и в натуральном объеме продаж на розничном рынке является препарат «Диспорт» французской компании Ipsen. На него пришлось более 42% от общего денежного объема рынка и порядка 62,5% всех натуральных продаж. Следом расположились отечественные бренды: «Релатокс» от «Нацимбио» и «Миотокс» от компании «Иннофарм». В совокупности эти продукты занимают 46,4% рублевого и 32% натурального объема рынка. При этом российские компании демонстрируют рост рублевого объема продаж на 46 и 63% соответственно.

Аналитики подчеркнули, что именно российские препараты фактически определяют сейчас общие темпы развития всего рынка. При этом абсолютным лидером с точки зрения динамики является корейский «Новакутан-БТА» от Института красоты Фижи. Рост составил 78% относительно I квартала 2024 года. Однако рыночная доля препарата невелика (1,6% в рублях).

Рынок косметологических средств демонстрирует ярко выраженную сезонность. Пики спроса на препараты ботулинических токсинов, как правило, приходятся на май и декабрь. Так, например, в мае 2024 года покупатели израсходовали 1,11 млрд рублей (13,3 млн единиц). Относительно мая 2023-го динамика в рублях превысила 20,6%, а натуральное потребление выросло на 13,2%. По итогам декабря 2024 года затраты в категории существенно выросли не только по отношению к декабрю предыдущего года (+36,9%), но и по сравнению с майскими значениями 2024-го (+18,2%), составив 1,31 млрд рублей.

Минимальные расходы на инъекции ботулинических токсинов 3 года подряд фиксировались в январе, а также в июле-августе. В первый месяц 2025 года было реализовано всего 9,4 млн единиц на сумму 836 млн рублей. При этом денежный объем рынка ботулотоксинов вырос на 36,3% по сравнению с январем прошлого года.

В RNC Pharma добавили, что чаще всего препараты для инъекционной косметологии покупатели приобретают в специализированных учреждениях (косметологических клиниках и кабинетах). На них по итогам первых 3 месяцев текущего года приходилось около 73% всего натурального потребления ботулотоксинов. Средняя стоимость одной единицы действия препарата для ботулинотерапии в I квартале 2025 года в клиническом сегменте составляла 101,9 рубля (с учетом стоимости услуги введения).

В аптеках цена значительно ниже, чем в клиниках, поскольку в стоимость не входит услуга по введению препарата. Средняя цена в исследуемом периоде в аптечном сегменте составляла 59 рублей за единицу.

gxpnews